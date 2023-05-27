В Новосибирской области хоронят погибшего на СВО бойца ЧВК «Вагнер»

В Куйбышевском районе Новосибирской области сегодня, 27 мая, проходят похороны бойца ЧВК «Вагнер» Максима Шулаева.

Информация об этом появилась в паблике администрации Куйбышевского района. Как сообщает официальная страничка администрации, 34-летний Максим Шулаев родился 10 августа 1988 года в селе Горбуново. Отучился в профессиональном училище №8 и некоторое время работал поваром-кондитером.

Вскоре Максим Шулаев оказался в колонии, оттуда он отправился в зону СВО в составе ЧВК «Вагнер». Известно, что погиб боец ещё 5 марта 2023 года.

«Церемония прощания с Максимом Шулаевым пройдёт 27 мая в прощальном зале МУП «Ритуал» в городе Куйбышеве»,

- сообщает администрация.

Также вчера, 26 мая, похороны участника СВО прошли в Барабинском районе Новосибирской области: в селе Новочановское похоронили младшего сержанта Юрия Первухина, который погиб во время спецоперации на Донбассе.