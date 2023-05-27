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проиcшествия

В Новосибирской области у 20-летнего автоугонщика закончился бензин посреди трассы

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

В Новосибирской области рецидивист угнал «Тойоту», чтобы доехать до соседнего села.

Вечером 25 мая в Карасукском районе Новосибирской области 20-летний вор-рецидивист совершил угон, однако не смог довести задуманное до конца. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

В тот вечер преступнику нужно было добраться до соседнего села. Он приметил «Тойоту», хозяин которой оставил ключи в салоне автомобиля», и решил ее угнать. Однако уехать ему удалось недалеко. В 30 км от Карасука в автомобиле закончился бензин.

Фото В Новосибирской области у 20-летнего автоугонщика закончился бензин посреди трассы 2

Тогда преступник просто бросил его на обочине и скрылся.

Сотрудники полиции быстро вычислили угонщика. Им оказался 20-летний рецидивист, которые прежде уже был судим за угон и кражу. С угонщика взяли подписку о невыезде и возбудили уголовное дело по ч. 1 статьи 166 УК России (угон). Ведется следствие.

Напомним, ранее сообщалось, что под Новосибирском два автомобиля сгорели после угона.

#Новосибирская область #угонщик
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