В Новосибирской области у 20-летнего автоугонщика закончился бензин посреди трассы

В Новосибирской области рецидивист угнал «Тойоту», чтобы доехать до соседнего села.

Вечером 25 мая в Карасукском районе Новосибирской области 20-летний вор-рецидивист совершил угон, однако не смог довести задуманное до конца. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

В тот вечер преступнику нужно было добраться до соседнего села. Он приметил «Тойоту», хозяин которой оставил ключи в салоне автомобиля», и решил ее угнать. Однако уехать ему удалось недалеко. В 30 км от Карасука в автомобиле закончился бензин.

Тогда преступник просто бросил его на обочине и скрылся.

Сотрудники полиции быстро вычислили угонщика. Им оказался 20-летний рецидивист, которые прежде уже был судим за угон и кражу. С угонщика взяли подписку о невыезде и возбудили уголовное дело по ч. 1 статьи 166 УК России (угон). Ведется следствие.

Напомним, ранее сообщалось, что под Новосибирском два автомобиля сгорели после угона.