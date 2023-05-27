В центре Новосибирска кортеж проехал по запрещённой полосе

На Красном проспекте Новосибирска очевидцы заметили кортеж в алтайскими номерами, который двигался по встречной полосе.

Событие, которое возмутило многих новосибирцев, произошла на Красном проспекте, вблизи старого вокзала. Кортеж, в состав которого входили машины с алтайскими номерами, промчался по встречной полосе. В ГИБДД Новосибирска объяснили, в каких случаях это допустимое явление.

«Для получения преимущества перед другими участниками движения водители транспортных средств должны включить проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал. Воспользоваться приоритетом они могут только убедившись, что им уступают дорогу», — говорят в Госавтоинспекции Новосибирска.

Также подобным правом могут воспользоваться спецавтомобили с включёнными проблесковыми маячками. При этом необходимо, чтобы был включён и ближний свет фар.

В Новосибирске редко можно заметить кортежи в самом центре, обычно пробки из-за их проезда образуются на площади Труда или, например, на Бердском шоссе.