Врач назвала сильную отечность главным внешним признаком старения

Пластический хирург Виктория Блинова перечислила внешние признаки старения.

Первыми и самыми главными признаками старения являются сниженный тонус кожи на шее, мягкий и дряблый кожный покров и кольца Венеры. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала пластический хирург Виктория Блинова.

«Все из-за коллагена. С возрастом мы его теряем. На лице появляются заломы в районе носогубной складки, заметно очерченной становится слезная борозда», — добавила специалист.

Блинова подчеркнула, что старение также проявляется птозом тканей: овал лица «плывет» из-за уменьшения количества подкожного жира, теряется упругость, формируется эффект бульдожьих щек, присутствует сильная отечность.

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