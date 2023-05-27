Вузы Санкт-Петербурга 2023: проходные баллы и цены для поступления

Проходной балл для поступления в ВУЗы нашей страны ежегодно меняется. Не секрет, что чаще всего, в сторону увеличения. Самую актуальную информацию для выпускников-2023 о десяти престижных учебных заведениях Санкт-Петербурга подготовил портал «Сиб.фм».

Несмотря на то, что столица Западной Сибири считается студенческим городом и располагает массой престижных ВУЗов, многие выпускники мечтают получать профессию в культурной столице нашей Родины.

1. Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина) выставил в нынешнем году средний проходной балл на бюджетное обучение — 82.04. нижний предел стоимости обучения – 71 600 рублей (средняя – 215 239 рублей).

2. Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов готов а-принять абитуриентов на бюджет со средним баллом — 85.88. За обучение придётся выложить от 72 до 200 тысяч рублей в год.

3. Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича предлагает в нынешнем году более тысячи бюджетных мест со средним проходным баллом — 73.28. Получение престижного образования будет стоить от 59 до 185 тысяч рублей за год обучения. Отметим, что преподавателей с ученой степенью в этом ВУЗе более 60 %.

4. Санкт-Петербургский государственный экономический университет приглашает на бюджетные места в количестве 394 со средним баллом ЭГЕ — 88.43. Платные места в нынешнем году оценены в пределах от 119 до 250 тысяч рублей.

5. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — Санкт-Петербург подготовил 593 бюджетных места со средним проходным баллом — 94.79. Стать молодым учёным на платной основе можно в пределах от 360 до 435 тысяч рублей.

6. РАНХиГС Санкт-Петербург – филиал головного ВУЗа Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации приготовил всего 274 бюджетных места. Средний балл для бюджетного обучения – не ниже 88.82. Стоимость коммерческого обучения от 99 до 185 тысяч рублей в год.

7. Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» имени Д. Ф. Устинова ожидает абитуриентов на 1 249 бюджетных мест со средним баллом не ниже 73.6. платное обучение в этом ВУЗе обойдётся от 65 до 205 тысяч в год.

8. Санкт-Петербургский Горный университет приглашает на 1 912 бюджетных мест, если вы набрали не меньше 81.2 балла. Для оплаты на коммерческих отделениях приготовьте в среднем 600 000 рублей.

9. Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова выставил в текущем году 748 бюджетных мест со средним баллом 69.48. Стоимость обучения на внебюджетных местах варьируется от 65 до 165 тысяч рублей.

10. Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет предлагает 1 025 бюджетных мест со средним баллом не ниже 78.08. при обучении на коммерческой основе стоимость варьируется в пределах от 70 до 175 тысяч рублей.