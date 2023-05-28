Группа «Rадиомосты» представит Новосибирск на фестивале YLETAЙ в Удмуртии

Группа «Rадиомосты» стала победителем отборочного тура одного из крупнейших музыкальных фестивалей России YLETAЙ.

Коллектив «Rадиомосты» из Новосибирска выступит на музыкальном фестивале YLETAЙ, который пройдет в июле в Удмуртии.

Фестиваль проходит с 2007 года, ежегодно, в третьи выходные июля.

На сценах YLETAЙ в разные года выступали такие легендарные музыкальные коллективы как: «Алиса», «Ария», «Kняzz», «Мельница», «Кипелов», «Lumen», «Сплин», «Калинов мост», «Воскресение», «Эпидемия», «Чиж и Ко», «Крематорий», «Пилот», «Ундервуд», «Мураками», «Сурганова и оркестр», «Пикник», «Пилот», «Слот», «Кукрыниксы», «Операция Пластилин», «25/17», «Animal Джаз», «F.P.G.» и многие другие известные группы.

На фестивале YLETAЙ, который длится три дня, действует 3 больших сцены, выступают 100 музыкальных коллективов. Ежегодно на фестиваль приезжают тысячи людей со всех регионов России и ближнего зарубежья, для многих посещение фестиваля давно стало доброй традицией.



YLETAЙ также ведёт активную деятельность по поддержке и продвижению молодых артистов из регионов России. В течение года по стране проходят отборочные концерты и у каждой из групп-участников есть шанс выступить на фестивале перед многотысячной аудиторией.



Место проведения фестиваля: 13, 14, 15, 16 июля, Улетай-поле, с. Лагуново, Сарапульский район, Удмуртия.