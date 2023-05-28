Многодетная жительница Новосибирска вышла на красную дорожку Каннского фестиваля

Многодетная мать из Новосибирска Ирина Терещенко стала участницей Каннского кинофестиваля.

Астропсихолог и духовный коуч из Новосибирска Ирина Терещенко вышла на красную дорожку кинофестиваля в Каннах. Фото с одного из главных культурных мероприятий сибирячка опубликовала на своей странице в "ВК".

"Казалось бы это невозможно, но это произошло. Я, Ирина Терещенко, серийный предприниматель, астропсихолог, ведущая программы на федеральном канале, мама 5 детей из Новосибирска, прошла по Red Carpet Cannes Film Festival 2023", — поделилась она с подписчиками радостной новостью.

По словам сибирячки, в этом году отбор на фестиваль был жестким из-за большого количества претендентов. Дело в том, что кинофестиваль долго время не проводился в связи с коронавирусом.

Ирина Терещенко призналась, что это ее первый опыт участия в столь масштабных мероприятиях.

"Количество звезд на квадратный сантиметр просто зашкаливает", — не сдержала она эмоций.

Мать пятерых детей из Новосибирска поблагодарила стилистов и дизайнеров, которые собирали ее на красную дорожку. Она также пообещала вернуться в Канны в следующем году.