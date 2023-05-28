Мэр Новосибирска Локоть поздравил пограничников с праздником

В Новосибирске 28 мая прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню пограничника.

В воскресенье, 28 мая, мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил представителей погранвойск с Днем пограничника.

"Сегодня, в условиях проведения Специальной военной операции на Украине, Пограничная служба ФСБ обороняет рубежи нашей Родины, даёт отпор вражеским диверсантам, защищает жизнь и покой мирных жителей", — подчеркнул градоначальник.

Локоть напомнил, что российские пограничники самую протяжённую границу в мире — более 60 тысяч километров.

"Товарищи пограничники, от имени Новосибирска — Города трудовой доблести сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Спасибо вам за мужество, профессионализм и отвагу!", — сказал мэр.

В ходе торжественных мероприятий ветераны службы и действующие пограничники возложили цветы.