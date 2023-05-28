Мэр Новосибирска Локоть поздравил пограничников с праздником

В Новосибирске 28 мая прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню пограничника.
В воскресенье, 28 мая, мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил представителей погранвойск с Днем пограничника.
"Сегодня, в условиях проведения Специальной военной операции на Украине, Пограничная служба ФСБ обороняет рубежи нашей Родины, даёт отпор вражеским диверсантам, защищает жизнь и покой мирных жителей", — подчеркнул градоначальник.
Локоть напомнил, что российские пограничники самую протяжённую границу в мире — более 60 тысяч километров.
"Товарищи пограничники, от имени Новосибирска — Города трудовой доблести сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Спасибо вам за мужество, профессионализм и отвагу!", — сказал мэр.
В ходе торжественных мероприятий ветераны службы и действующие пограничники возложили цветы.