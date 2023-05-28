Центр Новосибирска перекроют на 2 дня из-за полумарафона «ЗаБег.РФ»

В Новосибирске 3 и 4 июня будет проходить общероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ".
В Новосибирске центральные улицы города перекроют на два дня для проведения полумарафона "ЗаБЕГ.РФ". Общероссийский спортивный праздник пройдет 3 и 4 июня.
Как сообщается на сайте мэрии Новосибирска, ограничения будут действовать с 6 утр 3 июня до 23 часов 4 июня.
На время проведения забега движение транспорта ограничат по следующим улицам:
Депутатская, Горького, Чаплыгина, Кирова, Восход, Сакко и Ванцетти, Шевченко, Каменская, Коммунистическая и другим.
На ряде дорожных участков будет запрещена парковка автомобилей.
Водителям рекомендовано заранее продумать свой маршрут с учетом введенных ограничений.
Ранее Сиб.фм писал о марафонце из Новосибирска Владимире Чудинове, который пробежал всю Россию босиком и ни разу не заболел.