Ученая из Новосибирска обвиняется в контрабанде ДНК животных в США

В США продолжается суд по делу учёной СО РАН Полины Перельман, которая обвиняется в контрабанде ДНК животных.

Полина Перельман, ведущий научный сотрудник Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН, проходит обвиняемой по делу о контрабанде ДНК животных. Судебный процесс в отношении ученой идет в США. Об этом сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на данные сайта Министерства юстиции США.

Согласно материалам дела, летом 2022 года в ходе досмотра в аэропорту США у Перельман были обнаружены образцы ДНК животных. При этом ученая не указала эту информации в таможенной декларации.

Пробирки находились в пенопластовом холодильнике с надписью «Образцы для исследований». всего у Перельман нашли 19 небольших флаконов и пробирок, упакованных в сухой лед.

Как пишет РБК, ученая прокомментировала найденные у нее образцы. С ее слов, она опасалась, что таможенники примут содержимое пробирок за возбудителей болезней и конфискуют. Тогда как на самом деле Перельман рассчитывал секвенировать образцы.

Приговор по делу ученой должен быть оглашен 24 августа. Данная статья предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.