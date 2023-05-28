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общество культура

В Музее смерти в Новосибирске показали сериал "Здравствуйте, вам пора" с Давидом Манукяном

Фото Дениса Шмакова / Сиб.фм

В Новосибирске прошел закрытый показ второго сезона сериала "Здравствуйте, вам пора", в котором снялся блогер с Затулинки Давид Манукян.

Уроженец Новосибирска, блогер, певец и актер Давид Манукян сыграл одну из главных ролей во втором сезоне сериала "Здравствуйте, вам пора". Сериал выйдет на платформе Premier 1 июня. Однако накануне новосибирские журналисты и блогеры смогли оценить сюжет фильма в ходе закрытого показа.

Фото В Музее смерти в Новосибирске показали сериал

Премьера прошла на территории Музея смерти, где перед показом гостям организовали экскурсию. Журналисты узнали о традициях траурного этикета, разновидностях гробов и особенностях похоронного дела с древних времен и по сей день.

Фото В Музее смерти в Новосибирске показали сериал

Выбор места для закрытого показа сериала "Здравствуйте, вам пора" был сделан не случайно. Дело в том, что главный герои картины — вестники смерти, которые являются людям, чтобы предупредить о скором уходе.

Фото В Музее смерти в Новосибирске показали сериал

В сериале добро традиционно борется со злом, а любовь — с правилами и инструкциями.

Увидеть новосибирца Манукяна в новом амплуа "черного рыцаря" можно уже 1 июня на Premier.

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Маргарита Мастеркова

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