В Новосибирске "Делимобиль" врезался в припаркованные автомобили на "Матрешках"

В Новосибирске водитель каршерингового автомобиля врезался в припаркованные машины в ЖК "Матрешки".

В Новосибирске "Делимобиль" Volkswagen Polo врезался в припаркованные автомобили в ЖК "Матрешки". Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 28 мая.

Как сообщается в паблике АСТ-54 в ВК, водитель каршерингового авто с места ДТП скрылся.

В результате аварии пострадали как минимум три находившихся на паковке машины. Повреждения видны у Toyota Corolla, кроссоверов Mitsubishi Outlander и Nissan Juke.

Кроме того, повреждения получил и сам "Делимобиль".

Камера наблюдения во дворе дома на "Матрешках" зафиксировала момент ДТП. После удала из салона каршеринга вышла компания молодых людей.

Напомним, это далеко не первая подобная авария с участием каршерингового авто.

В августе прошлого года в Дзержинском районе Новосибирска Hyundai Solaris с логотипами «Делимобиля» врезался в мусорные контейнеры.

А в июне жители улицы Виталия Потылицына в Новосибирске развлекались тем, что наблюдали за эвакуацией утонувшего в овраге каршерингового автомобиля «Делимобиль»: процесс длился несколько часов.