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общество проиcшествия

В Новосибирске клинику НИИТО признали банкротом

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске клиника НИИТО задолжала около 20 миллионов рублей.

В Новосибирске клиника НИИТО объявлена банкротом Арбитражным судом.С момента начала процедуры банкротства в 2021 году, клиника задолжала кредиторам 20 миллионов рублей.

Сама клиника имеет восемь операционных, где проводятся уникальные операции, которые не имеют аналогов в стране. Каждую неделю здесь проводят операции и за год через врачей НИИ травматологии и ортопедии проходят до 320 тысяч пациентов со сложными переломами.

Как ранее писал Сиб.фм, Арбитражный суд Новосибирской области получил иск от ООО «Олимп-Нск» с требованием признать банкротом АНО «Клиника травматологии, ортопедии и нейрохирургии НИИТО».

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Дамир Трубников

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