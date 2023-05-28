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общество проиcшествия

Житель Новосибирска ранен во время драки в парке "Бугринская роща"

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм (фото носит иллюстративный характер)

В Новосибирске мужчина получил телесные повреждения в парке отдыха "Бугринская роща" 27 мая.

В Новосибирске возбуждено уголовное дело после драки с ножом в Бугринской роще в субботу, 27 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Конфликт в парке отдыха произошел днем в субботу. В компании между мужчинами началась перепалка в ходе которой один из них сначала угрожал противнику разбитой бутылкой, а затем и ножом. Очевидцы вызвали на место полицию.

"Конфликт был пресечен. Участники инцидента доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Виновник установлен", — отметили в пресс-службе ГУМВД.

По данным правоохранителей, в результате драки один из мужчин поручит повреждения. Он был доставлен в медучреждение.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводится расследование", — заключили в ведомстве.

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Маргарита Мастеркова

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