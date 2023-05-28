В Новосибирске подрядчика наказали за грубое обращение со скульптурой сердца

Подрядчик понес наказание за повреждение скульптуры "Сердце" в Первомайском сквере Новосибирска.

В Новосибирске наказали подрядчика за грубое обращение с каменной скульптурой "Сердце" в Первомайском сквере. При демонтаже конструкции оператор бульдозера ковшом снес фигуру с постамента. Происшествие попало на видео и вызвало бурную реакцию горожан.

"Сердце не разбито! Да, согласна, не досмотрели за подрядчиками! Сейчас его отпесткоструем и разместим в парке Дзержинского!", — ответила в своем тг-канале новосибирцам вице-мэр город Анна Терешкова.

Позднее чиновница решила поставить точку в спорах о судьбе каменного сердца. Власти приняли решение вернуть его на прежнее место после завершения реконструкции Первомайского сквера.

"По проекту скульптура возвращается на тоже место после реконструкции сквера. Согласна, подрядчик был груб со скульптурой, за что уже наказан! Сейчас его отреставрируют и к сентябрю скульптура будет на месте", — подчеркнула Анна Терешкова.

О судьбе каменного сердца высказался в своем канале и мэр города Анатолий Локоть.

"Подрядчики уже получили выговор за свои небрежные действия", — написал градоначальник.

Как ранее писал Сиб.фм, работы по реконструкции Первомайского сквера уже начались. Там отремонтируют тротуары, заменят бордюры, установят новые скамейки и урны, посеят газон, посадят цветы и кустарники, приведут в порядок фонтаны.