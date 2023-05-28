В Новосибирске упавший тополь оставил без света 40 домов в Октябрьском районе

В Новосибирске энергетики устранили аварию на электросетях после падения тополя на провода вечером 27 мая.

В Октябрьском районе Новосибирска упавший тополь повредил линию электропердачи, в результате несколько домов остались без света вечером 27 мая. На устранение последствий аварии ушло несколько часов.

Как установила, аварийная бригада АО "РЭС", упавшее дерево оборвало несколько проводов. Ремонтникам с помощью спецтехники пришлось освобождать линию от ствола и веток. Только после этого оперативный персонал сетевой компании смог приступить к ремонту и замене провода.

"Масштаб повреждений, длительная расчистка места происшествия и тёмное время суток сказались на продолжительности устранения аварии", — сообщили в пресс-службе РЭС.

Ремонтные работы продолжались до глубокой ночи. Только 02-30 28 мая подача электричества была восстановлена.

Сейчас проводится проверка причин падения дерева. Этот вопрос будет решаться с собственником земельного участка и администрацией района.