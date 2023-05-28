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общество

В Новосибирской области названы лучшие места для отдыха летом 2023 года

Фото Фото: Евгения Гловацкая, Артём Перевалов / Сиб.фм

В Новосибирске составлен список мест для отдыха предстоящим летом 2023 года.

Внутренний туризм в Новосибирской области с каждым годом приобретает все большую популярность. Сибиряки с удовольствием изучают новые туристические маршруты и места с уникальными природными свойствами, которые можно посетить в режиме выходного дня.

Рассказываем, где можно отдохнуть летом 2023 года, не выезжая за пределы региона.

Традиционно большой популярностью у туристов пользуется Маслянинский район Новосибирской области. Туристы любят его за легендарный водопады, возможность организовать сплавы и, конечно, за богатый мир дикоросов. Собирать там грибы и ягоды — отдельный вид отдыха.

Водопады в Искитимском районе — тоже обязательный пункт летней туристической программы. Новосибирцы и гости региона могут полюбоваться на водопады Беловский и Бучило.

Наконец, поклонникам водопадов стоит заглянуть и в Тогучинский район. Карпысакский водопад представляет собой восхитительное зрелище.

Фото В Новосибирской области названы лучшие места для отдыха летом 2023 года 2

Найти место для отдыха и туристических прогулок можно в любом районе области. К примеру, в теплую и сухую погоду стоит посетить Бердские скалы — оттуда открывается красивый вид с высоты.

Сражающее своими размерами и величием озеро Чаны – самое крупное в Западной Сибири, захватывающее территорию сразу пяти районов. Охотничье хозяйство и заказник «Здвинский» в Здвинском районе, где даже в дневное время можно встретить несметное число косуль и других животных.

Есть в регионе и места для любителей экстремального отдыха. Так на озере Мраморное или на Абрашинском карьере можно погрузиться на приличную глубину.

Насладиться отдыхом у водоемов можно на озёра Карачи и Чановское, а также у соленого озера Горькое в Купинском районе.

Еще один обязательный пункт программы — святой источник в Ложе и Покровский Александро-Невский женский монастырь. Этим места могут посетить не только верующие люди, но и все, кто ищет покоя и гармонии.

Более того, наша область обладает таким богатством и разнообразием ландшафтов, что любой сможет найти здесь идеальное место для отдыха и впечатлений.

В Тогучинском районе находится предгорье Салаирского кряжа. Да, это не Алтай, нам досталась лишь небольшая часть живописнейшей возвышенности. Но она определенно стоит того, чтобы хоть раз на ней побывать.

Напомним, в 2022 году творческая команда журналистов и фотографов Сиб.фм побывала по всех районах Новосибирской области. Мы рассказали о самых интересных уголках родного края.

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Маргарита Мастеркова

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