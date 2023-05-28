В Новосибирской области названы лучшие места для отдыха летом 2023 года

В Новосибирске составлен список мест для отдыха предстоящим летом 2023 года.

Внутренний туризм в Новосибирской области с каждым годом приобретает все большую популярность. Сибиряки с удовольствием изучают новые туристические маршруты и места с уникальными природными свойствами, которые можно посетить в режиме выходного дня.

Рассказываем, где можно отдохнуть летом 2023 года, не выезжая за пределы региона.

Традиционно большой популярностью у туристов пользуется Маслянинский район Новосибирской области. Туристы любят его за легендарный водопады, возможность организовать сплавы и, конечно, за богатый мир дикоросов. Собирать там грибы и ягоды — отдельный вид отдыха.

Водопады в Искитимском районе — тоже обязательный пункт летней туристической программы. Новосибирцы и гости региона могут полюбоваться на водопады Беловский и Бучило.

Наконец, поклонникам водопадов стоит заглянуть и в Тогучинский район. Карпысакский водопад представляет собой восхитительное зрелище.

Найти место для отдыха и туристических прогулок можно в любом районе области. К примеру, в теплую и сухую погоду стоит посетить Бердские скалы — оттуда открывается красивый вид с высоты.

Сражающее своими размерами и величием озеро Чаны – самое крупное в Западной Сибири, захватывающее территорию сразу пяти районов. Охотничье хозяйство и заказник «Здвинский» в Здвинском районе, где даже в дневное время можно встретить несметное число косуль и других животных.

Есть в регионе и места для любителей экстремального отдыха. Так на озере Мраморное или на Абрашинском карьере можно погрузиться на приличную глубину.

Насладиться отдыхом у водоемов можно на озёра Карачи и Чановское, а также у соленого озера Горькое в Купинском районе.