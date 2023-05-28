Всем раздадут по миллиону: в России может появиться семейный сертификат на новый автомобиль

Авторы нового законопроекта намерены таким образом поддержать отечественный автопром и вытянуть страну из демографической ямы.

На сегодняшний день в нашей стране действуют две подобные программы — «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль». По своей сути они являются льготным кредитованием при покупке машин отечественного производства (деньги не выдают на руки, а прибавляют к первоначальному взносу, компенсируя эту сумму банку в виде субсидии).

Госдумовская фракция ЛДПР решила шагнуть дальше и готовит к внесению законопроект о программе семейного сертификата на покупку первой машины отечественного производства. По словам зампреда фракции ЛДПР, главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, воспользоваться таким сертификатом смогут молодые семьи до 30 лет после рождения первого ребенка. В качестве льготной выплаты авторы закона предлагают сумму в 1 000 000 рублей. В рамках этого денежного объёма молодые россияне смогут выбрать автомобиль из линейки российского автопрома.

Дабы исключить мошеннические схемы и браки по расчету, законотворцы предусмотрели особое условие – продать машину, приобретённую по этой программе можно будет лишь спустя 5 лет: «Сам по себе автомобиль очень нужен молодой семье, так как с его помощью можно возить ребенка в детский сад, больницу, в различные кружки и секции. Мы этот вопрос помогаем решить. Кроме того, безусловно, это будет поддержка российского автопрома, в пользу которого будут делать выбор молодые семьи», пояснил Нилов.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина поддержала законопроект и отметила, что такой сертификат мог бы стать поддержкой молодой семьи: «Стимулировать рождаемость, конечно, нужно. Думаю, что от такого сертификата никто не откажется, он не будет лишним для молодой семьи». Сами же авторы проекта (партия ЛДПР) уверены, что «это будет эффективная дополнительная мера поддержки молодых семей, особенно с учетом того, что Россия сегодня находится в демографической яме» (по данным Росстата, в 2022 году в нашей стране родилось минимальное количество детей с 2000 года).

Пока не ясно, как отреагирует Правительство РФ на такую инициативу, но доподлинно известно, что Президент Владимир Путин поручил правительству разработку дополнительных мер «кардинального характера» по поддержке молодых семей. Он особо подчеркнул, что речь идет не только о прямой финансовой поддержке, но и о настройке систем здравоохранения и образования под запросы семей с детьми.