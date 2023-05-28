Жительница Сочи оформила на знакомую из Новосибирской области кредит на 80 тысяч

В Новосибирской области полицейские установили личность женщины, которая оформила кредит на знакомую, а полученные деньги потратила.

21-летняя жительница Краснодарского края предстанет перед судом за махинации с банковским счетом. Женщина обманным путем оформила кредит на бывшую знакомую из Новосибирской области, а полученные средства перевела на свою карту.

Выйти на злоумышленницу удалось следователю Колыванского отдела полиции.

"В период с июля по сентябрь 2022 года неизвестное лицо посредством мобильного приложения, используя паспортные данные жительницы р.п. Колывань Новосибирской области, без ее ведома, заключило кредитный договор с финансовым учреждением на сумму 80 тысяч рублей, которые в последующем похитило, распорядившись ими по своему усмотрению", — говорится в материалах уголовного дела.

Чтобы установить личность похитительницы полицейский выехал в служебную командировку в Сочи.

"В городе Сочи Краснодарского края по месту жительства установлена 21-летняя подозреваемая. Фигурантка дала признательные показания по факту хищения денежных средств", — сообщили в пресс-службе полиции.

Как выяснилось, раньше женщина проживала в Новосибирской области и была в дружеских отношениях со своей жертвой. Она даже знала пароль от входа в личный кабинет мобильного приложения. Именно так бывшая сибирячка и оставила заявку на кредит, а после его одорения банком перевела деньги на свой счет.

Сейчас фигурантка находится под подпиской о невыезде.

Уголовное дело в отношении нее в ближайшее время будет направлено в суд.