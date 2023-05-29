Опубликованы фото погибших в мае 2023 участников СВО из Новосибирской области

Опубликованы фото участников спецоперации из Новосибирской области, которые героически погибли при выполнении воинского долга в апреле и мае 2023 года.

Потери неизбежны в любом вооруженном конфликте. Особо тяжело переживаются человеческие утраты – они невосполнимы ни годами, ни столетиями. Сегодня "МК в Новосибирске" вспомнил имена наших земляков, с которыми простились семьи и близкие в мае 2023 года (некоторые из них погибли в апреле, но тела доставлены на Родину в текущем месяце).

Так, на днях в Здвинском районе состоялось прощание с уроженцем села Светлое Максимом Котенко 1991 года рождения. Выпускник Куйбышевского политеха служил в звании рядового. Односельчане запомнили его как открытого и преданного своей семье мужчину. Хоронили Максима всем селом. Прощание проходило в местном Доме культуры.

Гражданская панихида по другому жителю нашей области Андрею Самойлову прошла на днях в здании его родной средней школы в селе Помельцево Куйбышевского района. Честь школы в своё время Андрей отстаивал своими спортивными достижениями. Подготовка и закалка часто выручали его и в боях, но, к сожалению, не спасла в тяжелом ранении, полученном при выполнении боевого задания – сибиряк скончался в госпитале.

Прощался на днях и город Купино со своим земляком 27-летним Александром Желиба. По рассказам местных жителей, порядочный, позитивный молодой парень увлекался рукопашным боем. К моменту отправки в зону действия СВО он уже являлся кандидатом в мастера спорта. В военной операции он решил участвовать по велению сердца (ушёл добровольцем).

В первых числах мая 2023 года Новосибирск провожал в последний путь 44-летнего Павла Полякова, руководителя первичного отделения новосибирского Союза отцов (в зону СВО он отправился в декабре прошлого года).

Мичман Александр Милованов родился и вырос в Краснозерском районе. 25 лет своей жизни от посвятил флоту и погиб на Донбассе от смертельного ранения во время несения ратной службы.

Также жители Сузунского района просились в мае 2023 года со своим земляком Сергеем Кирющенко. Кадровый военный служил в зоне действия СВО в звании младшего сержанта и был прекрасным гранатометчиком (боевой опыт приобрел на Северном Кавказе). В боях за Артёмовск погиб и 30-летний житель посёлка Майский Черепановского района (служил в рядах ЧВК «Вагнер»).

На карте Новосибирской области не осталось ни одного района, из которого бы не ушёл воевать в зону СВО хотя бы один житель. Многие их них удостоены орденов Мужества и званий Героев России. Только в одном Бердске на текущий момент похоронено 23 местных жителя.