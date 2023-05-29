Петров пост-2023: что можно чего нельзя верующим с 12 июня по 13 июля

Апостольский или Петропавловский пост один из двух приходящихся на лето постов наряду с Успенским является не самым строгим – разрешено вкушать рыбу (в честь покровителя рыболовов апостола Петра). Остальные подробности читайте ниже.

Когда Петров пост в 2023 году и его смысл

Вслед за Троицей православные христиане входят в третий из четырех постов церковного календаря. В 2023 году пост пройдет с 12 июня по 11 июля и продлиться 30 дней. Суть данного поста в том, чтобы помочь верующим подготовиться ко дню памяти святых апостолов Петра и Павла, которые и сами постились перед тем, как отправиться проповедовать христианство всему миру.

Что можно и нельзя верующим в период Петропавловского поста

Православный пост – это не просто отказ от некоторых продуктов питания, но и исключение разрушительных эмоций. В этот ограничительный период верующие стараются уделить больше времени молитвам и благочестивым деяниям, поскольку, согласно народным поверьям, пост помогает почувствовать единение с Богом.

Запреты Апостольского поста касаются не только рациона питания, но и некоторых дел и забот. Так, в течение этого пери ода наши предки не занимались никаким рукоделием, потому что искренне верили — так можно «зашить» удачу и навлечь на себя неприятности. Тоже самое касается и стрижек с 12 июня по 11 июля 2023 года — так можно состричь счастье и удачу на всю жизнь. Не принято давать и брать в долг в Петров пост.

По пищевые запреты попадает, традиционно, мясо, яйца, молочные продукты и блюда, для приготовления которых они используются. Однако, в силу того, что разрешённых продуктов много, проходить Апостольский пост не сложно, уверяют священнослужители:

· фрукты, овощи и зелень — основа постного рациона;

· крупы;

· рыба и морепродукты;

· растительные масла.

Разрешён и бокал вина в субботу и воскресенье.

Правила духовного очищения в период поста требуют отказа от вредных привычек и накладывают ограничения на посещение и организацию мероприятий развлекательного характера. Также следует ограничить просмотр телевизора и использование социальных сетей, поясняют священнослужители. По их словам, нельзя гадать, проводить языческие ритуалы и обряды и венчаться.