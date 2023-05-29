В Краснообске под Новосибирском дом для обманутых дольщиков достроен на 80%

Прокуратура проверила ход строительства долгостроя в Краснообске.

В городе Краснообск Новосибирской области достраивают дом, в который ранее вложились участники долевого строительства. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, готовность здания составляет 80%.

О ходе работ доложили представитель Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Новосибирской области и генеральный подрядчик.

Дом достроят и введут в эксплуатацию за счёт средств ППК "Фонд развития территорий". На 29 мая 2023 года его готовность составляет 80%.

Представители прокуратуры также обсудили сроки ввода дома в эксплуатацию и графики ведения строительных работ. Прокуратура продолжит контролировать строительство.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске обнесли забором Первомайский сквер.