Под Новосибирском жители начали патрулировать лес из-за закладчиков наркотиков

Под Новосибирском патрули из местных жителей борются с закладчиками.

В лесу под Новосибирском наркокурьеры повадились делать закладки. Однако местным жителям не понравилось такое соседство. И они взяли решение вопроса о безопасности в свои руки: собственными силами организовали патрулирование зеленой зоны. Закладчиков здесь отлавливают и сдают в руки полиции. Сообщение об этом появилось в телеграмм-канале Мash Siberia.

Самая большая группа закладчиков, которую удалось задержать народным дружинникам, состояла из 8 человек. Всего же они «обезвредили» уже не менее 15-ти. Одного даже удалось взять с поличным. В его машине было обнаружено немало расфасованных закладок с наркотиками.

Местные жители патрулируют лес уже около месяца. Караул обходит основные тропинки, а заметив «подозреваемых», сообщает в общий чат и вызывает подкрепление. Пойманных «нарушителей» передают сотрудникам полиции. Как отмечают сами дружинники, эта работа приносит плоды. Наркоманов в лесу стало значительно меньше.

Нередко пойманные закладчики пытаются уйти от правосудия и свалить всю вину на патруль. Но у них ничего не выходит.

«Мы принципиально никого не трогаем. Хотим только, чтоб наркоманы поняли, что мы следим и им здесь не место», — подчеркнул один из местных жителей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске компания молодых людей едва не линчевала закладчика.