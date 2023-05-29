В Новосибирске прошел фестиваль и фаер-шоу «Огни Сибири»

На Михайловской набережной Новосибирска состоялось традиционное фаер-шоу «Огни Сибири».
В субботу, 27 мая, на Михайловской набережной Новосибирска прошел фестиваль «Огни Сибири». Его посмотрели вживую более 5 тысяч жителей и гостей города. Также все желающие могли поучаствовать в мастер-классе от факиров и посмотреть фаер-шоу. Фотографии с выступления опубликовала вице-мэр города Анна Терешкова.
Шоу прошло в девятый раз. Мастера выступления с огнём со всей России соревновались в нескольких номинациях, а также на фестивале выступила группа "Атмофайв".
Победители фестиваля в номинации «Соло»:
1 место — Чеберяк Алина; 2 место — Ситникова Алиса;
3 место — Комогорцев Андрей, Ахиярова Яна.
Номинация «Дуэт»:
1 место — Лундяк Татьяна и Андросова Анна;
2 место —Башмакова Полина и Ахиярова Яна;
3 место — Савонин Максим и Ахиярова Яна.
Номинация «Команды»:
1 место — Арт- группа Fabula;
2 место — Джокеры;
3 место — Ardor show.
Огненный фестиваль организовали МБУ «Территория Молодежи» и шоу-группа «Аврора».