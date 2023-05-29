В Новосибирске в 11-й раз прошла акция «Библионочь»

В культурных центрах Новосибирской области прошла акция «Библионочь».

В этом году в Новосибирске прошла 11-я акция "Библионочь" под слоганом "Читаем вместе". Это событие предоставило отличную возможность познакомить жителей и гостей региона с разнообразными возможностями библиотек, которые сегодня являются современными многофункциональными культурными центрами, отметил заместитель министра культуры НСО Евгений Сазонов.

В рамках акции было организовано около 300 площадок, где участники могли принять участие в различных мероприятиях. Среди них был мастер-класс по скорочтению и другие активности. Также актеры "Первого театра" приняли участие в акции, представив свою программу "Страшные сказки в темноте".

Акция "Библионочь" в Новосибирске стала традиционным мероприятием, которое способствует популяризации чтения, привлечению внимания к библиотекам и расширению культурных возможностей региона.