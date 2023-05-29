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общество

В Новосибирске заметили краснокнижную бабочку

Фото: группа "Грибы и грибные места НСО"

В Центральном парке Новосибирска местные жители обнаружили Махаона.

В Центральном парке Новосибирска местные жители на выходных заметили бабочку, занесенную в Красную книгу. По словам, очевидцев, Махаон впервые попал в объектив фотокамеры в черте города. Фото бабочки было опубликовано в паблике «Грибы и грибные места НСО» в ВК.

Как сообщили местные жители, прежде этого прекрасного представителя чешуекрылых можно было заметить только на территории районов или окрестных СНТ.

Махаон — очень красивая и крупная бабочка, относящаяся к семейству парусников. С размахом крыльев она может достигать до 10 см в длину. Одна гусеница Махаона может съесть целую грядку укропа. Но, в основном, они питаются листьями полыни и зонтичных видов растений.

Учитывая, что в природе практически невозможно застать Махаона в состоянии покоя со всеми расправленными крыльями, новосибирским грибникам удалось сделать по-настоящему редкие кадры.

Напомним, ранее новосибирцам предлагали разбогатеть на разведении бабочек.

#Новосибирская область #бабочка
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