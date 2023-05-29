В Новосибирской области зафиксировали землетрясение с магнитудой в эпицентре 4,4

В Искитимском районе Новосибирской области произошло землетрясение.

Землетрясение с магнитудой 3,7 и интенсивностью 4,4 в эпицентре произошло ночью 29 мая в Усть-Чемском сельсовете, примерно в 62 километрах от Новосибирска. Такие данные сообщает Алтае-Саянский филиал Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения находится рядом с восточным участком Колыванского разреза, судя по указанным координатам, предоставленным учеными. Предыдущее землетрясение в этом районе фиксировали в апреле 2023 года.

Землетрясения являются естественными геологическими явлениями, и их возникновение связано с движением земной коры. В данном случае — из-за горных работ. В случае землетрясений важно соблюдать рекомендации и инструкции соответствующих государственных органов и служб безопасности, чтобы обеспечить свою безопасность и защиту.