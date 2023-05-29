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общество

Ветеринар из Новосибирска прооперировал 130-граммового лемура

Фото: Анатолий Целиков

Врач из Новосибирска вылечил перелом кости у 130-граммового сенегальского галаго.

Ветеринарный врач Анатолий Целиков показал 130-граммового лемура, которому вылечил перелом бедренной кости. Фотографии он опубликовал в Telegram-канале "Dr.Tselikov/Ветеринария".

На рентгеновском снимке видно, что у поступившего в клинику лемура кость была разбита надвое. Врач установил спицы, чтобы кость срасталась, и затем показал результат через 10 недель.

Фото Ветеринар из Новосибирска прооперировал 130-граммового лемура 2

Фото Ветеринар из Новосибирска прооперировал 130-граммового лемура 3

«[Спицы вводил] закрыто через область перелома проксимально, затем введение в дистальный фрагмент», — объяснил врач, — «Остеосинтез методом пучка спиц, спицы Киршнера диаметром 1 мм».

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Сергей Щукин
Журналист

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