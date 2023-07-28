Биолог Ермаков предупредил о риске летального исхода от птичьего гриппа

Биолог Алексей Ермаков рассказал, какую опасность для человека представляет птичий грипп.

Доктор биологических наук, профессор, декан факультета биоинженерии и ветеринарной медицины Донского государственного технического университета Алексей Ермаков в беседе с «Известиями» предупредил россиян об опасности птичьего гриппа. По его словам, вирус может привести к пневмонии и даже летальному исходу.

Среди симптомов болезни отмечаются высокая температура, кашель, боль в горле, слабость и общее недомогание, иногда люди также страдают от желудочно-кишечного расстройства.

При этом профессор напомнил, что на данный момент вакцины от этого вируса для человека нет. Каждому пациенту подбирается индивидуальное лечение, подчеркнул Ермаков.

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