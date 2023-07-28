В Новосибирске 30 июля пройдут праздничные мероприятия ко Дню военно-морского флота России.

День ВМФ отметят на Михайловской набережной Новосибирска 30 июля. Организаторами праздничных мероприятий выступит Новосибирское морское собрание и Сибирский государственный университет водного транспорта при поддержке администрации. Об этом сообщили в мэрии.

В 10 часов утра в воскресенье у мемориала «Морякам и речникам, отдавшим жизнь за Отечество» поднимут флаг ВМФ. Затем прозвучат поздравления от представителей власти, ветеранов службы и действующих сотрудников. Традиционно после возложения цветов будет объявлена минута молчания.

В мэрии Новосибирска уточнили, что в программе празднования Дня ВМФ запланирован также патриотический концерт. Он продлится с 11 до 12 часов.

Как ранее писал Сиб.фм, в день ВДВ, 2 августа, в Новосибирске выключат и частично осушат городские фонтаны.

Напомним, в 2022 году атомная подводная лодка «Новосибирск» завоевала первое место и приз Главнокомандующего Военно-Морским флотом в соревнованиях по тактической подготовке.