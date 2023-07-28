Эксперты назвали самый ненавистный вопрос на собеседованиях

Россияне признались, что не выносят вопросы о семейном положении.

В опросе SuperJob российские соискатели признались, что на собеседованиях их удивляют вопросы о семейном положении, детях и родственниках, пишет «Газета.Ru».

Также в список странных вопросов рекрутеров вошли — вопрос о причинах увольнения с предыдущего места работы: с ним сталкивались 5% соискателей.

Еще 4% респондентов сообщили, что на собеседовании им доводилось отвечать на вопросы о жизненных целях и проходить абсурдные, на их взгляд, тесты на проверку реакции.

Более того каждый пятый привел примеры других странных вопросов на интервью. «Кто вы по знаку зодиака?», «Есть ли у вас хобби?», «Почему вы выбрали эту профессию?» — как оказалось, рекрутера может заинтересовать любая сторона жизни соискателя.

Напомним, аналитики назвали антистресс-вакансии с зарплатой до 100 тысяч рублей.