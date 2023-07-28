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вчера 19:23
общество

Гастроэнтеролог Вялов назвал продукт, провоцирующий развитие рака

Freepik, authors: FatCamera

Речь идет о сладкой газировке.

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов предупредил, что газированные напитки опасны для здоровья не только из-за содержания большого количества сахара, но также из-за газа, пишет RuNews24.ru со ссылкой на «Российскую газету».

Как объяснил специалист, газ нарушает работу желудка, провоцируя отрыжку, которая при регулярном употреблении сладких газировок превращается в изжогу.

«Изжога сжигает нижнюю часть пищевода. В результате там могут образовываться эрозии, язвы, вплоть до рака пищевода», — предостерег врач.

Напомним, гастроэнтеролог Держиева раскрыла неожиданную причину утренней тошноты.

#здоровье #врач #лимонад
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Дарья Бочкун
журналист

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