Косметолог из Новосибирска 2 года фотографируется в образе Барби

В Новосибирске косметолог Ангелина Аленкова перевоплощается в Барби и фотографируется для соцсетей.

Врач-косметолог из Новосибирска Ангелина Аленкова руководит салоном красоты, делает контурную пластику губ и лица, а также фотографируется в образе Барби для соцсетей. Корреспондент «Сиб.фм» узнал у Ангелины, как «кукла в розовом» стала центром притяжения для новых клиентов.

Как отмечает специалист, Барби — это кукла, которая позволяет девочкам с помощью собственного воображения изучать свой безграничный потенциал.

«В косметологии ты постоянно видишь изюминку, индивидуальность каждой девочки. И хочешь её подчеркнуть. Поэтому я себе придумала этот образ. Вообще, я давно работаю в стиле Барби, мне классно в этом образе. Я кайфую: очень люблю розовый, очень люблю платья и всё девчачье», — делится Ангелина.

По словам девушки, идея перевоплотиться в Барби пришла к ней очень давно, но она не могла решиться на такой шаг. Косметолог боялась, что образ куклы и медицина станут для пациентов несовместимыми. Однако в 2021 году она всё-таки попробовала опубликовать яркие фотографии в своих соцсетях, и подписчики оценили их. Теперь Ангелину знают в интернете как «доктора Барби», создающего красоту в розовом салоне.

«Свои процедуры я провожу в специализированной медицинской форме, но всегда стараюсь добавлять что-то яркое: макияж, костюмы, халатики. В том числе, у меня всякие мелочи розового цвета: палочки, масочки, перчаточки, пелёночки. Стараюсь выискивать, заказывать», — объясняет специалист.

Премьера фильма «Барби» состоится в Новосибирске не раньше октября. Тем не менее, Ангелина с нетерпением ждёт этого дня.

«Я обязательно пойду в кино. Недавно обсуждали с моим коллективом, что пойдём смотреть фильм все вместе в образах Барби», — подчёркивает девушка.

Ангелина думает, что премьера пройдёт в необычном формате, потому что преданные фанаты кукольной блондинки не упустят возможность нарядиться в розовое перед приходом в кинотеатры.