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общество

На мосту через Обь 29-летнего рабочего убило током

Фото: Pixabay.com

Трагедия произошла на одном из газовых месторождений.

На месторождении компании "Сургутнефтегаз" на реке Обь погиб один из рабочих. В ходе осмотра местности на мосту через реку Обь старший мастер компании, 29-летний Николай, погиб от удара током, пишет телеграм-канал Ural Mash.

Инцидент произошел, когда электропровод соскочил с изолятора и оказался висящим в воздухе, представляя опасность для окружающих. Сотрудник решил оперативно разобраться в произошедшем и приблизился к опасному месту. Он неожиданно попал в шаговое напряжение и, получив сильный удар током, скончался на месте происшествия. Несмотря на оперативные меры, спасти его не удалось.

В настоящее время эксперты проводят расследование, чтобы установить точные причины этой трагедии.

Напомним, Бастрыкин поручил возбудить дело из-за строительства свалки под Новосибирском.

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Александр Борисов
журналист

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