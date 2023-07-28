Под Новосибирском суд отправил в колонию зарезавшего таксиста подростка

В Барабинском районном суде Новосибирской области приговорили 17-летнего подростка, зарезавшего таксиста на привокзальной площади.

Дерзкое преступление на главной привокзальной площади в селе Новокозловское Барабинского района произошло поздно вечером 4 декабря 2022 года. 17-летний подросток вызвал такси, а когда машина была подана – парень напал с ножом на 62-летнего извозчика.

«Во время поездки несовершеннолетний нанес имеющимся при себе ножом множественные удары в область шеи и лица водителя транспортного средства, не менее 10 ударов», — сообщали о случившемся в СУ СКР по Новосибирской области.

При этом истекающий кровью таксист смог отбиться от подростка и доехать до соседнего села. Позже он скончался от потери крови, а уголовное дело следователи возбудили по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство» и по статье 162 УК РФ «Разбой».

Подростка вскоре задержали, свою вину он признал частично. Вчера, 27 июля, Барабинский районный суд огласил приговор по этому резонансному делу.

«Несовершеннолетнему виновному приговором суда назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в воспитательной колонии,

- сообщили в Барабинском районном суде. – Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован».