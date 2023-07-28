Россияне признались, что больше всего боятся онкозаболеваний

Аналитики выяснили, какие болезни больше всего пугают россиян.

Специалисты «АльфаСтрахования» выяснили, что россияне большего всего страшатся середечно-сосудистых заболеваний, онкологии и ВИЧ, пишет RT.

Известно, что о риске возникновения инсульта задумываются 42,3% россиян, инфаркта — 24,4%, а онкозаболевания боятся 34,7% опрошенных.

Кроме того, 20,6% респондентов переживают о заражении ВИЧ, возможности заболеть пневмонией (17,8%), столкнуться с диабетом (15,5%) и гипертонией (14,9%).

В списке болезней, которые тревожат россиян, также оказались коронавирус, энцефалит, ишемия, почечная недостаточность, атеросклероз, аллергии различного происхождения.

Напомним, аналитики выяснили главный страх россиян на пути к карьерному росту.