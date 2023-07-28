Россияне смогут сохранить ипотечное жилье в случае банкротства

Для этого банкроту потребуется подписать мировое соглашение с банком.

Россияне смогут сохранить единственное ипотечное жилье, если их признают банкротами. Об этом сообщают «Известия».

Сохранить недвижимость должник сможет, если заключит с банком мировое соглашение или составит план реструктуризации кредита.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов пояснил, что забрать ипотечное жилье могут за непогашение подобного рода займов. Законопроект призван поддержать добросовестных заемщиков, оказавшихся в трудной финансовой ситуации.

Напомним, участок завода-банкрота под Новосибирском не купили на торгах.