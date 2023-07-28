Рыбак выловил череп шерстистого носорога под Новосибирском

Житель Новосибирской области выловил останки древнего животного из реки.

В Маслянинском районе Новосибирской области рыбак выудил из реки Суенги череп шерстистого носорога. Информацию об этом предоставил историк Вячеслав Карманов в беседе с «Новосибирскими новостями». Он также поделился мнением о возможности обнаружения костей древних животных, которые когда-то обитали на этих территориях.

По словам краеведа, череп реликтового носорога был предложен ему на покупку жителем села Егорьевское, где сборщики находок зарегистрировали и зубы носорога, а также череп мамонта у других местных жителей. Эти находки были названы "свежими".

Однако Вячеслав Карманов не слишком впечатлился состоянием черепа шерстистого носорога, поэтому от покупки он воздержался, ссылаясь на его плохую сохранность, особенно в сравнении с более ценными находками, обнаруженными, например, в республике Саха, где находятся мамонты и другие древние останки в ледяной мерзлоте.

Историк также подчеркнул, что в окрестностях Новосибирска есть возможность обнаружить древние останки поближе. В частности, на Северном объезде, возле моста через реку Обь, можно найти овраг с обилием палеонтологических находок, которые могут быть доступны даже обычным людям, отправившимся на прогулку.

Вячеслав Карманов также рассказал о некоторых интересных случаях находок древних костей в Новосибирской области, включая историю, когда кость мамонта использовали туристы как опору для мангала при жарке шашлыков. Он подчеркнул, что Новосибирская область предоставляет уникальные возможности для научных и любительских исследований палеонтологического прошлого.

Напомним, рыбак из Новосибирска поймал гигантскую щуку длиной более метра.