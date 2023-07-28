Стоматолог развеяла страхи россиян, связанные с удалением зубов

Стоматолог Надежда Патлатая заявила, что боль при удалении зуба под анестетиком – миф.

Сильная боль при удалении зуба под анестетиком является мифом. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала стоматолог, доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Надежда Патлатая.

«Введенный препарат блокирует нервные импульсы в головной мозг, вызывая эффект полного отсутствия боли», — пояснила специалист.

Стоматолог подчеркнула, что анестетик начинает действовать через одну — три минуты и снимает боль от 20 минут до трех часов в зависимости от препарата, его объема и концентрации, а также противопоказаний для конкретного пациента.

Напомним, каждый пятый мужчина в России испытывает страх перед стоматологами.