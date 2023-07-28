Тюменцу грозит тюрьма за продажу деталей к авиадвигателям

Запчасти от военной техники изъяли при обыске.

В Тюмени сотрудники ФСБ задержали мужчину за незаконную продажу предметов военного назначения, пишет Вслух.ru.

Обвиняемый пытался продать более 50 запасных запчастей для авидвигателей. Сотрудники ведомства изъяли одну из посылок прямо из отделения курьерской службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о «контрабанде иного вооружения, иной техники, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники».

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

Напомним, в Новосибирске мигрант пытался дать взятку 80 тысяч сотруднику ФСБ.