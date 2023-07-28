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вчера 16:13
общество

В Новосибирске год назад мигрант Хамроев зарезал 17-летнюю школьницу

Фото: Соцсети Хушнуда Хамроева и Алины (имя изменено), видео: Следственный комитет по НСО

В Новосибирске продолжаются заседания по делу Хамроева о жестоком убийстве девушки ножом.

В июле 2022 года в Новосибирске мигрант из Таджикистана Хушнуд Хамроев зарезал свою бывшую девушку Алину (имя изменено). Он вонзил нож в 17-летнюю девушку около 20 раз , отчего она скончалась на месте. Его вскоре нашли. С тех пор идет расследование, а также начались первые заседания суда.

Причина в ревности

По словам подруг погибшей, Алина и Хушнуд начали встречаться, когда девушке было 15 лет. Родители сначала возражали против отношений, а затем помогли парню устроиться на работу грузчиком в супермаркет. Со временем между ними все чаще начали возникать ссоры на почве ревности. Хушнуд начал избивать девушку. Алина объявила, что они расстаются, но его это не устроило. Он начал угрожать девушке и избивать. Мать девушки подала три заявления в полицию, но с мигрантом даже не провели воспитательную беседу.

Что было до Алины

Алина — не первая школьница, с которой в России встречался Хушнуд Хамроев. В 2017 году он снял квартиру у её бабушки, но отношения продлились недолго. После того, как мигрант начал бить её и угрожать, его выселили из квартиры. Один раз на улице он начал преследовать её, ударил ножом в шею и грудь. Школьницу спас прохожий, успевший вызвать полицию. Девушку увезли в больницу на скорой помощи и спасли. Хамроева осудили на заключение в колонии-поселении, но так как он много времени провёл в СИЗО, ему засчитали этот срок, и он вышел из под стражи в зале суда в 2020 году.

Убийство

За несколько дней до убийства Хушнуд пытался встретиться с Алиной и поговорить. Камера подъезда сняла, как он приближается к компании девушек, а они убегают от него и спешно звонят в домофон. Он подошел к девушкам, не проявляя физического насилия, но Алина и её подруги убежали в подъезд.

В ночь на 27 июля Хамроев застал Алину на улице Лесосечная. Он был пьян. Школьница в это время разговаривала по телефону, говорила, что он идёт за ней. Затем она побежала. Последние её слова были «Мамочка, я не хочу умирать». Об этом мы знаем из показаний подруги, с которой он разговаривала по телефону.

Дальнейшие события зафиксировал видеорегистратор проезжающей мимо машины. В свете фар мигрант повалил девушку на землю и нанёс около 20 ударов ножом, а затем убежал в нес.

Розыск и мнение представителей таджикской диаспоры

Хушнуда Хамроева искали всю ночь. Оказалось, он пришел на Хилокский рынок и договаривался о том, чтобы покинуть Россию. С них не захотели связываться и позвонили в полицию. Утром28 июля Хамроева задержали.

Глава таджикской диаспоры в Новосибирске Минходжидин Каримов сообщил, что Хамроев приехал в Россию в 2012 году, а в Новосибирске живет с 2016-го. Уже через год после переезда в новый город его осудили за попытку убийства, но по какой-то причине не депортировали.

Представитель национального сообщества резко высказался о том, что Хамроева никто в диаспоре не поддерживает, и ему необходимо назначить пожизненное лишение свободы.

Следствие и суд

27-летнему мигранту предъявили обвинение сразу по нескольким статьям: «Убийство», «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», «Причинение физических или психических страданий с особой жестокостью», «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Следователи доказали, что Хамроев нанёс не менее 15 ударов ножом. Факт убийства он сам спокойно признал на допросе.

Расследовали не только убийство, но и халатность полицейских, которые не среагировали на 3 заявления о побоях от матери Алины. Шестерых сотрудников отдела наказали выговором.

Судебный процесс по делу Хамроева начался в апреле. На первом заседании ему огласили обвинительное заключение. Мигрант держался спокойно и периодически улыбался. На вопрос журналистов о причинах убийства от ответил, что знал, что девушка ему изменяла.

По делу Хамроева собираются допросить более 30 свидетелей, так что заседания, по всей видимости, будут длиться еще не один месяц.

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Сергей Щукин
Журналист

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