В Новосибирске мать 10 детей рассказала о тратах на подготовку к школе

Многодетная мать из Новосибирска рассказала о расходах на сборы в школу.

Мать десятерых детей Зинаида Иост в беседе с «Сиб.фм» рассказала, сколько планирует потратить на подготовку к школе и дала советы по экономии.

В этом году в школу 1 сентября пойдут шесть детей Зинаиды и каждый из них нуждается в обновках. На новую одежду и канцелярию родителям придётся потратить более 45 тысяч рублей.

По словам многодетной матери, старшие дети ещё могут пойти на учёбу в прошлогодней форме. Однако первокласснику обязательно нужно купить рюкзак и другие школьные принадлежности. По расчётам женщины, в 2023 году на канцелярию для всех детей в 2023 году уйдёт около 15–20 тысяч рублей.

«Первоклашке на форму, рюкзак и обувь — 20–25 тысяч. Остальным детям тоже нужна обувь, кому-то придётся обновить рубашки и брюки. Кто-то просто хочет новые вещи, особенно подростки», — отмечает Зинаида.

Она также отметила, что цены на товары для школьников сейчас слишком высоки: «Придётся попотеть».

Один из способов экономии — покупка качественных рюкзаков, которых хватит на несколько лет. За канцелярией Зинаида рекомендует идти 1 сентября — в этот день выставляют самые высокие скидки и нет очередей.

«Покупать качественные вещи, удобные, которые долго живут и немного на вырост, тогда и получится экономить. Нужно сделать упор ещё и на удобство: брюки на резинке — лучшее решение что для девочек, что для мальчиков», — подытоживает Зинаида.

Напомним, что Зинаида Иост поделилась с «Сиб.фм» рецептом семейного счастья. Она считает, что главное — это любовь.