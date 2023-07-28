В Новосибирске суд оштрафовал генподрядчика ЛДС на 106 млн рублей

Суд в очередной раз вынес решение о наложении административного штрафа на подрядчика.

В Новосибирск суд оштрафовал подрядчика, строившего ледовый дворец, на 106 миллионов рублей. Об этом в пятницу сообщили в Управлении Судебного департамента в Новосибирской области.

Как уточнили в ведомстве, 8 ноября 2022 года мировой судья 2-го судебного участка Кировского судебного района признал директора ООО "ЭлинАльфа" Алексея Грибана виновным в бездействии, что привело к неисполнению обязательств по строительству ледового дворца в Новосибирске. Ему был назначен штраф в размере 106 млн рублей. Грибан подал апелляционную жалобу, и суд пересмотрел решение.

Затем, 29 декабря 2022 года, в Кировском районном суде апелляционную жалобу отменили, подтвердив виновность Грибана в неисполнении обязательств. Это решение также было обжаловано и отменено в Восьмом кассационном суде общей юрисдикции. Кассационная инстанция обнаружила недостаточное исследование вопросов стоимости неисполненных обязательств и цены государственного контракта.

В итоге, 5 июня 2023 года, Кировский районный суд отменил решение предыдущих инстанций и дело пересмотрел мировой судья 6-го судебного участка Кировского судебного района. Этот суд установил, что ООО "ЭлинАльфа" не выполнило работы в срок, предусмотренный государственным контрактом, и присудил Грибану административный штраф в том же размере — 106 711 604 рубля 17 копеек.

Решение суда не вступило в силу.

Напомним, Новосибирск вошел в топ-10 городов-миллионников России по цифровизации.