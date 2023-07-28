В Новосибирске суд отправил в СИЗО экстрасенса Пащенко за обман на 5 миллионов

Железнодорожный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения экстрасенсу Дмитрию Пащенко – его обвиняют в мошенничестве на 5 миллионов рублей.

Сегодня, 28 июля, в Железнодорожном районном суде избирали меру пресечения экстрасенсу Дмитрию Пащенко. По версии следователей, он обвиняется в крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).

«По версии следствия, обвиняемый путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом оказания экстрасенсорных услуг по нормализации семейных отношений завладел денежными средствами в сумме около 5 000 000 рублей, принадлежащих потерпевшей, — сообщили в Железнодорожном районном суде. — Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано».

Как стало известно корреспонденту Сиб.фм, пострадавшая обратилась к экстрасенсу за помощью для решения проблемы на личном фронте, но результата так и не почувствовала, поэтому обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Напомним также, что весной этого года пропали мать с 11-летним сыном. Это произошло после того, как родственники отправились к экстрасенсам в центр «Кассиопея» Ирины Подзоровой.