В Новосибирске в День Крещения Руси зазвонят колокола

В пятницу, 28 июля, во всех храмах Новосибирской области будут звонить колокола в честь Дня Крещения Руси.

Праздничный колокольный звон состоится 28 июля во всех храмах Новосибирской епархии. Мероприятие приурочено к Дню Крещения Руси.

"По благословению митрополита Новосибирского и Бердского Никодима в храмах Новосибирской епархии также будет совершен колокольный звон", — сообщили в Митрополии.

Там уточнили, что звон-благовест совершается в рамках традиционной акции «Слава Тебе, Боже!».

Отметим, что ко Дню Крещения Руси в Троице-Вознесенском соборе Новосибирска пройдет Божественная литургия и Крестный ход к памятнику князя Владимира.

Ранее Сиб.фм рассказал о значении праздника Дня Крещения Руси и запретах для верующих.