В Новосибирске в Обь выпустили 8622 особей нельмы

Более 8000 экземпляров нельмы выпустили в реку Обь в районе парка "Арена" в Новосибирске.

В Новосибирске в реку Обь выпустили 8622 особей нельмы. Зарыбление произвели на участке рядом с парком "Арена", чтобы компенсировать причиненный строительством ущерб природе. Об этом с своем тг-канале рассказала вице-мэр Анна Терешкова.

«Мы компенсировали ущерб биоресурсам реки Обь, нанесённый при строительстве», — уточнила заммэра.

Выпуск рыб в водоем проходил под контролем Росрыболовства.

Ранее в мэрии Новосибирска рассказали о результатах проверки троллейбуса, в котором от удара током погибла собака-поводырь.

"Выявлено повреждение изоляции на одном из высоковольтных проводов. В результате этого на кузове транспортного средства мог возникнуть электрический потенциал. При этом ток утечки не превышал 0,4 мА, что значительно ниже максимально допустимого значения 1,5 мА и не представляет опасности для человека".

Напомним, в одном из водоёмов Новосибирской области местный житель поймал щуку длиной 124 сантиметра. Фотографии трофея опубликовали в группе "Нетипичный Новосибирск" Вконтакте.