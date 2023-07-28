В Новосибирской области 12 человек утонули в состоянии опьянения

В Новосибирской области более трети всех утонувших находились в воде в состоянии алкогольного опьянения.

В Новосибирской области с начала купального сезона утонули 34 человека, из них 12 находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС 28 июля сообщил начальник ГУ МЧС по региону Виктор Орлов.

"18 человек погибли во время одиночного купания, еще 16 — в местах, не предназначенных для купания. При этом 12 человек от общего количества утонувших, то есть почти треть, утонули в состоянии алкогольного опьянения" — уточнил он.

По словам Орлова, все случаи гибели людей на воде произошли на водоемах, где не организовано дежурство спасателей.

"За последние пять лет у нас не зарегистрировано ни одного случая гибели людей на официальных пляжах", — подчеркнул главный спасатель региона.

Также глава регионального МЧС уточнил, что в 2023 году в области утонули 8 детей. Все они находились у воды без контроля взрослых.