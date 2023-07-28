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общество

В России настаивают на упрощении процесса развода для пар без детей

Freepik, authors: simarik

С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с предложением сократить срок регистрации расторжения брака для пар без совместного имущества и детей, пишет RT.

Орлов подчеркнул, что на данный момент процедура развода занимает около месяца. При этом среди пар, которые разводятся, есть немало тех, кто не имеет общего имущества и совместных детей.

В такой ситуации отсутствует предмет спора, и месяц является слишком долгим сроком для рассмотрения, заметил он.

Напомним, в Новосибирской области участники СВО и их дети смогут поступить в техникумы по льготам.

#дети #имущество #развод #свадьба
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Дарья Бочкун
журналист

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