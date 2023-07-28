В шести районах Новосибирска обнаружили повышенное содержание формальдегида в воздухе

Шесть районов Новосибирска затянуло опасным формальдегидом.

26 и 27 июня в Новосибирске зарегистрировали повышенное содержание формальдегида в воздухе. Об этом сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

Уровень ядовитого вещества превысил допустимую концентрацию в 1,9 раза.

Концентрация формальдегида превышала предельно допустимую концентрацию в 1,4 раза в Заельцовском, Центральном, Железнодорожном, Дзержинском и Советском районах. В Первомайском районе было превышено содержание пыли и оксида углерода в 1,5-1,6 ПДК.

Вдыхание паров формальдегида может привести к раздражению слизистых оболочек и дыхательных путей.

28 июля погода изменилась и не способствует сохранению над городом опасных веществ.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске с 28 по 30 июля ожидается теплая и дождливая погода.