В Югре 8-летний геймер опустошил карту матери на 100 тысяч рублей

Мальчик перевел деньги мошенникам за игровую валюту.

Жертвой очередной схемы мошенников стал 8-летний геймер из Пыть-Яха, который помог снять с карты матери 100 тысяч рублей, пишет ugra-news.

Как сообщили в пресс-службе полиции региона, ребенок играл в игры на смартфоне и получил сообщение в мессенджере «Телеграмм». Неизвестный убедил его приобрести игровую валюту за 100 тысяч рублей, чтобы получить дополнительные возможности в игре.

В итоге мальчик перевел аферистам указанную сумму с телефона мамы через мобильный банк. После мошенники попросили перевести еще 40 тысяч, но на счету закончились средства.

Обнаружив в телефоне смс-сообщение о транзакции на крупную сумму мать ребенка сразу обратилась на горячую линию банка, где оператор подтвердил информацию и порекомендовал обратиться в отдел полиции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Напомним, мошенники предлагают клиентам деньги за просмотры интернет-магазинов.